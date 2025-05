Lazio, i ricordi di Veron: "Per lo Scudetto ho pianto. Eravamo i più forti di tutti"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

RASSEGNA STAMPA - Sono passati 25 anni dal 14 maggio del 2000, la vittoria del secondo Scudetto della Lazio. "Mi ricordo la radiolina di Sensini. Si poteva vedere la partita su qualche schermo nella pancia dell'Olimpico, ma io non ce la facevo. Soffrivo troppo", a parlare è Juan Sebastian Veron, una delle stelle di quella squadra. Ai taccuini de La Gazzetta dello Sport ha raccontato come ha vissuto quelle ultime ore allo stadio durante Perugia - Juventus. Una volta terminata, un salto con le braccia alzate verso il cielo di liberazione: "E mi sono messo a piangere, come un bambino", rivela l'argentino.

Uno Scudetto di sofferenza, ma anche di qualità: per Veron infatti non ci sono dubbi, quella Lazio era la più forte del campionato. Anche nel '99 per lui la squadra era superiore al Milan che era riuscito a vincere: "Era una squadra fantastica, dotata di grandissime qualità tecniche e, soprattutto, umane", ripete. Quella Lazio, per lui, era prima di tutto un grande gruppo: si lavorava duramente in allenamento, ci si impegnava e si lottava con grande unità d'intenti. "Ogni giocatore fu importante per quel successo", continua.

Veron però quell'anno è stato il giocatore più impiegato: "Nessuno è insostituibile. Nella Lazio mi trovavo a mio agio, c'erano giocatori con i piedi buoni, si faceva un bel calcio. Eravamo i più forti e l'abbiamo dimostrato". Quattro giorni dopo, la Lazio riuscì a vincere anche la Coppa Italia contro l'Inter, che spezzò un po' i festeggiamenti per lo Scudetto. Ma nonostante questo l'ex centrocampista non ha dubbi: "Mi resta un meraviglioso ricordo che nessuno potrà mai portarmi via, e mi resta la certezza che vincere uno Scudetto con la Lazio è molto più difficile che in altri club. Per questo la nostra fu un'impresa memorabile".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.