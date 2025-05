Lichtsteiner racconta: "Lazio, bella esperienza. E la Coppa Italia contro la Samp..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport per Stephan Lichtsteiner. L'ex terzino ha ripercorso tutta la sua carriera da calciatore, soffermandosi anche sull'esperienza vissuta alla Lazio. Era arrivato come scelta di Sabatini: "Delio Rossi e Reja mi hanno aiutato a migliorare la fase difensiva". Poi la vittoria della Coppa Italia contro la Sampdoria nel 2009 ai rigori: "Io calciai il sesto: me la sentivo, mi piace la pressione positiva. E segnai. Fu una bella esperienza".

