Calciomercato Lazio | Tavares, la Juve si guarda intorno: spuntano altre opzioni

CALCIOMERCATO LAZIO - Non ci saranno cessioni alle competitor. Questo è stato uno dei punti cardine della conferenza stampa di Angelo Fabiani dopo la vittoria contro l'Empoli di due settimane fa. Il direttore sportivo ha escluso la possibilità di cedere giocatori di primo livello a squadre che potrebbero contendere con la Lazio un posto in Europa nella prossima stagione. Un messaggio chiaro che, inevitabilmente, frena le voci che parlavano di un possibile interesse della Juve nei confronti di Nuno Tavares.

NUNO TAVARES - Il terzino portoghese sarà riscattato dalla Lazio, poi il suo futuro verrà valutato nelle settimane seguenti anche in base alle offerte che arriveranno e alle sue condizioni fisiche. Piace molto in Premier, dove alcune squadre si sarebbero fatte avanti, ma la Juve attualmente non sembrerebbe un'opzione. Il timore di rafforzare una squadra, impegnata in un percorso di crescita e di rafforzamento e che nella prossima stagione punterà a un posto in Champions, non piace dalle parti di Formello, dove sono ancora indecisi tra la possibilità di trattenerlo o utilizzarlo come fonte di guadagno.

GLI ALTRI OBIETTIVI DELLA JUVE - Motivo per cui anche la stessa società bianconera avrebbe iniziato a guardarsi intorno. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, da Vinovo l'occhio di Giuntoli e del suo staff sarebbe caduto su altri profili come quello di Miguel Gutierrez del Girona e Fran Garcia del Real Madrid. Nomi che andranno valutati anche insieme al nuovo allenatore che, probabilmente, prenderà il posto di Igor Tudor a campionato finito e solo dopo aver chiarito il futuro di Andrea Cambiaso, ancora nel mirino del Manchester City.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.