Calciomercato Lazio | Vecino, futuro ancora incerto: su di lui c'è il Como e non solo

RASSEGNA STAMPA - Vecino senza futuro cerca il colpo a San Siro. Si è ribaltata la situazione: nel 2018 segnò il gol decisivo contro la Lazio nello spareggio per la Champions League; ora può aiutare i biancocelesti allontanando dallo Scudetto la sua ex. Il gol contro la Juve ha tenuto vive le speranze, ma non basta. Serve una grande partita contro i nerazzurri.

Se giocherà entrambe le ultime due giornate di campionato arriverà a 299 presenze in Serie A. Non è ancora chiaro però se e dove giocherà la 300ª: dipende tutto dal rinnovo con la Lazio. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Vecino aspettava la chiamata (che non è ancora arrivata) della società per un incontro. Ci è rimasto male, pensava fosse il momento giusto per capire i piani del club.

Come vi avevamo raccontato, il diesse Fabiani ha congelato ogni discorso legato ai contratti: li affronterà solo prima di Lecce o dopo la fine della stagione. Sono arrivati però diversi sondaggi per l'uruguaiano: oltre al Como in Italia, anche Benfica e Real Betis all'estero. In scadenza a giugno, può firmare liberamente a zero con altri club. Ma la priorità è per la Lazio.