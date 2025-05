Pinzi: "Ho vissuto lo scudetto da tifoso dentro lo spogliatoio. Quella Lazio..."

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

Il 14 maggio del 2000 è una data marchiata a fuoco nelle menti e nei cuori di tutti i laziali. Quel giorno la Lazio di Eriksson conquistò il secondo scudetto della storia biancoceleste, completando un'incredibile rimonta ai danni della Juventus all'ultima giornata di campionato. A vivere quel titolo da vicino fu Giampiero Pinzi che, pur non scendendo mai in campo in campionato, fece parte di quel gruppo straordinario. In occasione del 25esimo anniversario dello Scudetto, l'ex centrocampista e tifosissimo biancoceleste ha parlato a Radiosei, ricordando quell'incredibile successo.

“Il 14 maggio 2000 ho avuto il privilegio di passare dagli spalti allo spogliatoio. L’ho vissuto da tifoso dentro lo spogliatoio. Un sogno che si ripeteva tutti i giorni, facendo parte di quel gruppo storico”.

“Anche il 26 maggio 2013 ero allo stadio. Io il 14 maggio al Circo Massimo ho scelto di essere tra i tifosi. Paradossalmente il 14 maggio, per protesta non andai allo stadio ma ero a Bracciano a pranzo. Marchegiani mi voleva sul pullman della squadra ma dissi di no. Già a Bologna il 7 maggio 2000 salgo con la squadra ma vedo la gara dagli spalti”.

“Quella Lazio aveva una grandissima personalità. Le partitelle tra noi a Formello erano una guerra, si andava spesso oltre i limiti. Per me ogni palla portava con sé grandissima tensione. Faccio fatica a sceglierne uno perché era uno spogliatoi pieni di campioni”.

“La mentalità si forma in allenamento. Eriksson? Posso dire che non ha mai alzato la voce, mi stimava molto ma c’era una concorrenza incredibile. Solo una volta si arrabbiò con Sergio Conceicao che in allenamento rispose in portoghese. Sven conosceva il portoghese, rispose per le rime tanto che Conceicao lasciò l’allenamento prima, uscendo a testa bassa”.

