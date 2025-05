Lazio, Pancaro: "Eriksson è stato determinante per lo Scudetto, vi spiego"

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

Esattamente 25 anni fa la Lazio alzava al cielo il secondo scudetto della sua storia, un titolo arrivato al termine di un campionato straordinario grazie ad un'impensabile rimonta sulla Juventus. Giuseppe Pancaro, uno degli eroi di quella squadra, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale proprio per parlare di quella storica cavalcata. Queste le sue parole:

14 MAGGIO 2000 - “Ripensandoci dopo 25 anni posso dire senza dubbio che è stato il giorno più bello della mia vita sportiva. Sognavo da bambino di poter vincere uno scudetto, ci sono riuscito con la Lazio, con un gruppo di giocatori straordinario, con un allenatore che è stato l’artefice straordinario di quella vittoria. Oggi ripensandoci il primo pensiero va al mister e a Sinisa”.

ERIKSSON - “È stato determinante nella gestione di uno spogliatoio pieno di giocatori di grande personalità. Con il suo equilibrio e i suoi modi pacati è riuscito a mantenere grande equilibrio nello spogliatoio. Tutti i giocatori gli volevano bene, non ricordo che qualcuno non accettasse le sue scelte. Quando hai un organico di 20 nazionali, tutti ambiscono a giocare; invece, tutti avevamo grande rispetto dell’allenatore e dell’uomo”.

L’ARRIVO ALLA LAZIO - “È stato un po’ complicato perché la trattativa si era arenata. Mi volevano Milan, Juventus e Bayern Monaco, però io avevo già firmato con la Lazio perché Eriksson mi voleva fortemente e la trattativa si sbloccò”.

CRAGNOTTI - “Ho avuto subito l’impressione di avere di fronte un signore dai modi gentilissimi nel rapportarsi con i giocatori, mai una parola fuori posto”.

LA CORSA CHAMPIONS - “Bisogna fare i complimenti a Baroni e ai suoi giocatori. Essere a due giornate dalla fine e giocarsi un posto in Champions non penso fosse nei programmi iniziali; quindi, squadra e allenatore stanno andando oltre quelli che erano gli obiettivi. La speranza è di riuscire a fare i punti che servono per centrare un posto in Champions League. Sarà difficile, ma è giusto provarci”.

