FORMELLO - Lazio, Pedro e Isaksen gestiti. Ancora a parte Tavares

FORMELLO - Ripresa in mattinata, così come per il resto della settimana. Diversi assenti in campo, a partire da Pellegrini (anche ieri non si è allenato) e Zaccagni, che per squalifica non saranno disponibili contro l'Inter. Sono rimasti a riposo però anche Isaksen e Pedro: dovrebbe trattarsi di semplice gestione per entrambi, ci sono ancora tre giorni di allenamento prima della partenza per Milano.

Ha lavorato ancora a parte, invece, Nuno Tavares. A oggi è difficile vederlo tra i convocati domenica, dipenderà tutto dalle sue condizioni fino alla rifinitura. Resta fuori anche Patric, che ha finito la sua stagione tempo fa a causa di un intervento alla caviglia. Tra domani e venerdì mattina scatteranno le prove tattiche di Baroni per San Siro.

Davanti a Mandas tra i pali sono attesi Gila e Romagnoli al centro, con Lazzari a destra e Marusic a sinistra vista l'assenza di Pellegrini. In mediana ci sarà spazio ancora per Guendouzi e Rovella. Sulla trequarti qualche dubbio in più: Pedro resta in vantaggio per sostituire Zaccagni, più staccata l'opzione Dele-Bashiru; Dia dovrebbe tornare tra i titolari alle spalle di Castellanos, con Isaksen a chiudere l'attacco a destra.