Lazio, Manzini: "Scudetto? Ho sempre creduto nei miracoli". Tra Lotito e Cragnotti...

© foto di Valeria Bittarelli

In occasione del 25esimo anniversario del secondo Scudetto della Lazio, ai microfoni di Radiosei è intervenuto Maurizio Manzini, ex team manager della squadra di Eriksson, che ha ricordato quella vittoria. In particolare, poi, si è soffermato anche sull'incontro a Formello tra Lotito e Cragnotti. Di seguito le sue parole: "Il 14 maggio del 2000: una data non casuale, ma una data che segna l'ennesimo trionfo della Prima Squadra della Capitale. Io ho sempre creduto nei miracoli, per chi pratica una disciplina sportiva bisogna sempre puntare il più in alto possibile e nel calcio questo è lo Scudetto: non posso che collocarlo all'apice. L'abbiamo vinto forse per le personalità che c'erano nello spogliatoio e proprio per questo non ne abbiamo vinti 5/6. Incontro Lotito - Cragnotti? Mi ha colpito moltissimo, ma soprattutto mi ha colpito l'abbraccio ne ho potuto scambiare con Cragnotti: in un istante mi è passato davanti il film di una vita da laziale".