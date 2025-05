Coppa Italia, il verdetto finale: tutto pronto a Roma per Milan - Bologna

TUTTOmercatoWEB.com

La Coppa Italia 2024/25 questa sera avrà il suo vincitore. La sfida andrà in scena all'Olimpico di Roma alle 21.00 e a contendersi il trofeo saranno Milan e Bologna. I rossoneri non vincono una Coppa Italia dal lontano 2003 e potrebbero tornare a farlo con Conceiçao, che con il 14 maggio ha un rapporto speciale: esattamente venticinque anni fa, infatti, il tecnico rossonero vinceva lo scudetto con la Lazio. D'altro canto il Bologna ha un'occasione irripetibile per poter portare a casa un trofeo dopo la crescita degli ultimi anni e Italiano può finalmente sfatare il tabù delle finali: negli ultimi anni, con la Fiorentina, ne ha raggiunte tre e le ha perse tutte. Chi avrà la meglio?

