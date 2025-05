Lazio, Veron su Eriksson: "Mi ha fatto crescere come uomo, gli devo tanto"

RASSEGNA STAMPA - Un grande allenatore alla guida di una squadra fortissima, fatta di campioni: "Mi ha spiegato come dovevo fare il calciatore e, contemporaneamente, mi ha fatto crescere come uomo. Gli devo tantissimo", ha spiegato Juan Sebastian Veron ai taccuini de La Gazzetta dello Sport. Il messaggio è ovviamente per Sven Goran Eriksson, uno degli artefici principali della vittoria del secondo Scudetto da parte della Lazio.

Nella rosa del 2000 c'erano tantissimi talenti. L'argentino ha raccontato che il tecnico svedese non si è messo a disegnare sulla lavagna, perché sarebbe stato inutile: "Ci ha detto cosa pretendeva da noi sul piano umano. Desiderava che ognuno di noi togliesse qualcosa al proprio ego e lo mettesse a disposizione del gruppo". Tutti sono usciti convinti da quel discorso, e i risultati lo dimostrano.

