Lazio, Paglia: "Lo Scudetto suggellò il lavoro fatto. Cragnotti incontrò..."

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

In occasione del 25esimo anniversario del secondo scudetto della Lazio, tanti protagonisti di quella cavalcata hanno ricordato quella storica annata, snocciolando aneddoti o semplicemente rivelando le emozioni provate per la vittoria di un titolo che sembrava impensabile. A prendere parola è stato anche Guido Paglia, ex responsabile delle Comunicazioni della Lazio, che ai microfoni di Radiosei ha raccontato di quel 14 maggio 2000 e dei giorni che lo hanno preceduto.

“Il 14 Maggio è stato sia il suggello del lavoro fatto, ma è stato il Padreterno che ci ha restituito quanto tolto l’anno prima. C’era ottimismo sullo spareggio, ma bisognava essere pazzi nel pensare che il Perugia battesse la Juventus. Ci fu l’eccezione Paolo Negro che credeva alla vittoria già al termine dei tempi regolamentari”.

“Io mi sono perso il momento delle 18:04 perché ero a fare l’annuncio per la gente che aveva invaso il campo. La paura era che ci sanzionassero per l’invasione di campo. Il mercoledì prima del 14 Maggio, Cragnotti ara ad Hannover mentre i tifosi protestavano a Via Allegri. Massimo Cragnotti decise di non andare sotto la sede Figc, alla fine andai io. I tifosi più esacerbati mi chiesero addirittura di schierare la Primavera. Al rientro da Hannover Cragnotti fece gli incontri dovuti per avere garantita la regolarità del campo e la designazione di Collina fu un chiaro segnale in tal senso”.

