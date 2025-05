Calciomercato Lazio | Taty, futuro da scrivere: Liga e Premier si muovono...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Quattordici gol, otto assist, 22 partecipazioni dirette al gol in 38 presenze. Castellanos ha raccolto la pesante eredità di Immobile, alla prima stagione da titolare ha risposto presente, considerando anche gli infortuni che l'hanno frenato a inizio 2025, i numeri sono positivi. Taty non è un attaccante da 30 gol a stagione, s'è capito, ma ha altre qualità, sa legare il gioco, ha tecnica per fare da regista offensivo, il rendimento della Lazio con lui cambia sostanzialmente. In campionato, senza l'argentino, sono arrivate tre sconfitte - di cui le due pesantissime contro Bologna e Inter - e quattro pareggi contro Como, Udinese, Venezia e Torino. Solo due i successi, seppur pesanti, contro Milan e Atalanta. Ma soprattutto la Lazio ha segnato solo sette gol nelle nove gare disputate senza il Taty in Serie A.

L'argentino sposta gli equilibri nell'idea di calcio di Baroni, ha esordito con la nazionale maggiore argentina e in Spagna non l'hanno dimenticato. L'estate scorsa, dopo l'addio di Dobvyk, il Girona ci aveva riprovato, voleva riportarlo in Catalogna, aveva offerto 15 milioni e bonus, per un totale di 18 milioni, ma la Lazio aveva detto no, dopo aver prelevato dal New York City per una cifra simile. Fabiani non voleva sconfessare l'investimento fatto, credeva in Castellanos, nelle qualità di un giocatore che al primo anno in Italia aveva pagato l'adattamento a una nuova realtà e la presenza di un totem come Immobile. L'idea sul Taty non è cambiata, anzi. La Lazio non vorrebbe cederlo, vorrebbe ripartire da lui anche nella prossima stagione, ma Castellanos può diventare un uomo mercato nei prossimi mesi.

Villarreal e Betis si stanno contendendo un posto nella prossima Champions, sono club interessati a Castellanos, potrebbero passare ai fatti se riuscissero ad accedere alla massima competizione europea per club. Sondaggi ci sono stati anche dalla Premier, il Wolverhampton sta cedendo Cunha al Manchester United per quasi 80 milioni di euro, cerca un attaccante di livello e ha grandi risorse da investire. Anche il West Ham è a caccia di un attaccante da associare al giovane Ferguson, dopo il grave infortunio di Antonio e soprattutto in vista del possibile addio di Fullkgrug. Occhio anche al Nottingham Forest. La Lazio considera Castellanos centrale nel proprio progetto tecnico, il Taty - come nessun altro giocatore - può essere considerato incedibile, se dovessero arrivare proposte importanti, nell'ordine dei 30-35 milioni di euro.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.