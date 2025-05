Lazio Women, in campo contro la violenza di genere: i dettagli dell'iniziativa

“NOI CI METTIAMO LA FACCIA, NON LE MANI”, è il messaggio, forte e chiaro, che la Lazio vuole lanciare contro la violenza di genere. Giovedì 15 maggio alle ore 16.30, al Centro Sportivo di Formello della S.S. Lazio, si terrà per l'occasione un'amichevole tra la S.S. Lazio Women e la Nazionale Italiana Parlamentari. A fare gli onori di casa ci sarà la Dottoressa Cristina Mezzaroma, Presidente Fondazione S.S. Lazio 1900. Scenderanno in campo la Nazionale Italiana Parlamentari, capitanata dall’On. Martina Semenzato, e la S.S. Lazio Women, capitanata da Antonietta Castiello.

Tutta al femminile anche la terna arbitrale guidata da Maria Sole Ferrieri Caputi, assistenti di gioco Valeria Nardozzi e Leite Do Rosario Jusuelita. Presente anche l’On. Jacopo Morrone, coordinatore dell’intergruppo parlamentare Nazionale Italiana Parlamentari.

Durante la partita, sarà esposto lo striscione con la scritta “Noi ci mettiamo la faccia, non le mani” – iniziativa partita dai campi sportivi del Veneto - con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su questo tema cruciale.

Un progetto che nasce anche con l'intento di promuovere la “cultura del rispetto”, al fine di diffondere i valori positivi dello sport, fondamentali nell'educazione soprattutto delle nuove generazioni. Lo sport come strumento di inclusione, un impegno che va oltre la giornata, un'idea destinata a crescere. L’evento si inserisce nell’ambito del taccuino degli appuntamenti “NUOVI LINGUAGGI CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE”, promossa dall’On. Martina Semenzato in qualità di Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.

