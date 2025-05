Ex Lazio | Almeyda lascia l'AEK Atene: ecco dove può allenare ora

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Dopo tre stagioni termina l'avventura di Matias Almeyda sulla panchina dell'AEK Atene. L'ex centrocampista della Lazio adesso è libero di trovare una nuova squadra e potrebbe tornare in Messico. Di seguito il comunicato del club greco: "L'AEK FC annuncia la cessazione del rapporto di collaborazione con l'attuale allenatore della prima squadra, Matias Almeyda. Matias Almeyda ha assunto la guida tecnica della nostra squadra dalla stagione 2022-2023 fino a oggi. Come allenatore dell'AEK, ha ottenuto la storica doppietta del 2023, con il ritorno dell'AEK nel suo stadio. La famiglia AEK e il dirigente amministrativo del club, il signor Marios Iliopoulos, ringraziano Matias Almeyda e i suoi collaboratori per tutto ciò che hanno offerto alla nostra squadra. Auguriamo loro il meglio per la loro carriera".

Il nome di Almeyda è emerso tra i candidati per assumere la guida del Monterrey. L'allenatore dovrebbe incontrare il consiglio di amministrazione dei Rayados nei prossimi giorni: il club messicano, che sarà impegnato nel Mondiale per Club che comincerà tra un mese, è alla ricerca di una nuova guida dopo la separazione da Martín Demichelis avvenuta pochi giorni fa e avrebbe già contattato anche Domenec Torrent. Almeyda ha già allenato il Chivas in Messico, ottenendo grandi risultati.