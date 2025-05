Inter, Inzaghi studia le mosse anti Lazio: ancora a parte Lautaro e Mkhitaryan

TUTTOmercatoWEB.com

L'Inter è la prossima sfidante della Lazio. Inzaghi è in cerca dello scudetto, Baroni invece vuole centrare la Champions League che vorrebbe dire tanto a livello sia di prestigio, che a livello economico. Peranto, il club meneghino è sceso in campo oggi alla Pinetina, dove Lautaro Martinez ha svolto un lavoro personalizzato.

Come riportato da Sky Sport, anche gli altri tre giocatori assenti contro il Torino, ovvero Benjamin Pavard, Davide Frattesi ed Henrikh Mkhitaryan, hanno svolto allenamento a parte, ma per venerdì invece è previsto il rientro a pieno regime con il lavoro intero insieme ai compagni e il ritorno a disposizione di Simone Inzaghi per il delicatissimo match di domenica contro la Lazio.

