Radio Laziale, da Calori a Manzini: ascolta gli interventi più importanti di oggi

Una giornata magica divisa a metà tra il ricordo dello scudetto di 25 anni fa e la corsa all'Europa che entra sempre più nel vivo. Il 14 maggio non sarà mai una giornata come le altre per i tifosi della Lazio nel ricordo di quel giorno del 2000 quando i biancocelesti conquistarono il secondo scudetto della loro storia. Contemporaneamente la squadra di Baroni continua la preparazione per la sfida con l'Inter.

Anche oggi, come ogni giorno, dagli studi di Radio Laziale sono arrivate le voci che ci accompagnano quotidianamente verso la sfida di domenica sera tra numerosi ospiti e opinionisti. Rivivi i migliori interventi di oggi.

