Calciomercato Lazio | Dall'Inghilterra: "Chelsea sulle tracce di Gila"

CALCIOMERCATO LAZIO - Mancano 180 minuti alla fine della stagione e tutto è ancora in ballo. La Lazio si gioca la qualificazione alle coppe europee e ha ancora possibilità di andare in Champions League che, inevitabilmente, cambierebbe ambizioni e progetti. In attesa di capire il futuro della squadra biancoceleste, sono molti i calciatori della squadra di Baroni a essere finiti nel mirino di altri club.

L'ultimo interessamento da registrare è quello per Mario Gila. Il difensore spagnolo, da sempre nel radar del Real Madrid (club dove è cresciuto), sarebbe ora un obiettivo del Chelsea. Secondo Team Walk, la società londinese starebbe valutando Gila dopo che Dean Huijsen, ex Juventus e Roma, sembra sfumato. Il centrale del Bournemouth, che piaceva a mezza Europa, sarebbe a un passo dal Real Madrid.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.