Lazio, la promessa di Patric: "Pronto a rialzarmi!" - FOTO

"Non ho scelto quest'infortunio, ma ho scelto come rialzarmi". È questa la didascalia con cui Patric ha deciso di accompagnare le immagini pubblicate su Instagram. Nella carrellata d'immagini, la ferita dell'operazione al piede, la foto con la compagna Anabel, il libro di Kobe Bryant e i primi esercizi svolti per iniziare il lungo percorso di recupero. Tra commenti e 'mi piace', il post è diventato subito preso d'assalto da compagni di squadra, amici e tifosi della Lazio. Eccolo di seguito:

