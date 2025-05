Serie A | Corsa all'Europa, cosa cambia dopo il successo del Bologna: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

Il Bologna alza al cielo la Coppa Italia e si qualifica almeno per la prossima Europa League. Almeno perché i rossoblù sono ancora in corsa per un posto in Champions League. Ma andiamo con ordine. Napoli, Inter e Atalanta sono qualificate alla prossima edizione della vecchia Coppa Campioni. Insieme alle tre ci sarà una quarta squadra proveniente dal nostro paese. Il numero non aumenterà a cinque nemmeno in caso di successo dell'Inter in finale contro il PSG. Una corsa all'ultimo posto disponibile che vede coinvolte Juventus, Lazio, Roma, Bologna, Fiorentina e Milan e che può ancora regalare colpi di scena.

La quarta classificata sarà l'ultima qualificata alla prossima Champions League. Il Bologna rischia di determinare molto nella corsa punto a punto finale. Qualora dovessero essere Orsolini e compagni a finire al quarto posto, gli emiliani giocherebbero la Champions, mentre la quinta e la sesta classificata andrebbero in Europa League con la settima in Conference League. Qualora i rossoblù dovessero arrivare quinti, la sesta andrebbe in Europa League a far compagnia ai rossobù e la settima in Conference. Se la squadra di Italiano dovesse chiudere al sesto posto , la quinta andrebbe in Europa League con il Bologna e la settima in Conference. Se il Bologna dovesse arrivare settimo, ottavo o nono giocherebbe comunque l'Europa League. Insieme a lei ci sarebbe la quinta classificata mentre la sesta staccherebbe il pass per la Conference League.

Pubblicato il 14-05