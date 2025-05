Lazio, Pedro e Patric "ricambiano" il favore: agli Internazionali per tifare Alcaraz

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Solo qualche giorno fa era seduto sugli spalti dell'Olimpico insieme al suo amico Patric per vedere la sfida tra Lazio e Juventus, oggi Carlos Alcaraz è sceso in campo agli Internazionali di Roma imponendosi per 6-4, 6-4 su Draper e approdando in semifinale al torneo dove sfiderà il vincente della sfida tra l'azzurro Lorenzo Musetti e il tedesco Alexander Zverev.

Al termine della sfida lo spagnolo ha esultato ringraziando il pubblico presente e anche due amici speciali: Pedro e Patric che si sono goduti la sfida e hanno poi festeggiato la vittoria dello spagnolo.

