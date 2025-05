Inter - Lazio, Dumfries assente dall'allenamento: il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter prosegue la preparazione in vista del big match contro la Lazio. Non ci sarà Lautaro Martinez, che sta lavorando per essere al top il prossimo 31 maggio, giorno della finale di Champions League. Nel corso della sessione odierna, ad Appiano Gentile era assente però Denzel Dumfries che, come evidenzia Tuttomercatoweb, ha avuto un permesso per motivi personali.

