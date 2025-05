Calciomercato Lazio | Movimenti in attacco: si studia il colpo in Francia

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Stagione agli sgoccioli, la Lazio è attesa dalla sfida di San Siro contro l'Inter e coltiva ancora speranze di Champions League anche se la corsa ora è complicata con la Juve in vantaggio negli scontri diretti. Ovvio che l'approdo in Champions aiuterebbe e non poco nelle strategie di mercato, soprattutto nel puntare obiettivi importanti. Uno di questi è Arnaud Kalimuendo, attaccante del Rennes, autore di 17 gol in Ligue 1 con il Rennes, meglio di lui solo Dembele e Greenwood. Kalimuendo ha 22 anni, rientrerebbe pienamente nel progetto di ringiovanimento della rosa che ha in mente la società, sarebbe un profilo di alto livello con il quale rinforzare l'attacco.

La Lazio ha sondato per via indiretta il giocatore, cosciente anche della concorrenza folta che c'è sul giocatore, su tutti l'Olympique Marsiglia. Il Rennes sa che Kalimuendo potrebbe partire, infatti - secondo la stampa francese - sta già lavorando al suo sostituto, si tratta di Marvin Ducksch, attaccante tedesco del Werder Brema. Kalimuendo ha una valutazione alta, si aggira sui 25 milioni di euro, il mercato francese è uno dei più importanti, le cifre sono elevate. la Lazio potrebbe far scattare l'assalto solo se andasse in Champions o se dovesse cedere un big in attacco, occhio in questo senso alla situazione di Castellanos che piace a diversi club stranieri. Però Kalimuendo sarebbe un colpo importante, uno di quelli capaci di alzare il livello complessivo del reparto offensivo biancoceleste.

