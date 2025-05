Lazio, i dettagli sulla vendita dei tagliandi contro l'Inter: la nota della società

TUTTOmercatoWEB.com

Cresce l'attesa in vista della sfida tra Inter e Lazio, decisiva per la lotta scudetto della squadra di Inzaghi e per la corsa al quarto posto di quella di Baroni. Purtroppo i tifosi biancocelesti non potranno supportare la squadra visto il divieto di trasferta imposto dal decreto dal Ministro degli Interni ma, tutti i supporter che non hanno residenza nel Lazio potranno essere presenti come specifica la nota sui biglietti diramata dalla società.

"La S.S. Lazio ricorda ai propri tifosi che, anche per la prossima gara di campionato a Milano con l’Inter di domenica 18 maggio delle ore 20:45, come da decreto del Ministro degli Interni del 15 aprile 2025 il settore ospiti terzo anello blu resterà chiuso.

Il decreto Ministeriale ha altresì vietato la possibilità per i residenti della Regione Lazio di acquistare i tagliandi di altri settori dello stadio G. Meazza di Milano.

Ai residenti delle altre regioni d’Italia sarà possibile acquistare i biglietti della gara negli altri settori dello stadio (escluso l’anello verde) presso:

- ONLINE tramite il circuito Vivaticket;

- Punti vendita circuito Vivaticket.

- Per i tifosi Disabili non residenti nel Lazio", si legge nella nota.

