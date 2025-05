Lazio, Lotito: "Se ho cambiato giudizio su Baroni? Ecco la verità"

TUTTOmercatoWEB.com

Il presidente della Lazio Claudio Lotito, intercettato dai microfoni di TuttoMercatoWeb al termine dell'assemble di Lega che si è tenuta questo pomeriggio a Roma, ha risposto ad alcune domande dei media presenti. Tra i temi affronati anche quello legato al futuro di Marco Baroni, tecnico biancoceleste, su cui in queste ore sono emerse voci e interpretazioni dopo le sue parole nel post-partita contro la Juve.

Alla domanda rivolta a Lotito, ovvero, se fosse cambiato il suo giudizio nei confronti del tecnico, il patron ha risposto: "Ma quale giudizio? Vi inventate le cose. Se i tifosi della Lazio sono contenti lo dovete chiedere a loro, mica a me. Io sono il presidente, mica faccio i sondaggi sui tifosi". Sul tema era intervenuto anche il ds Fabiani ai nostri microfoni: "Agitazione? No, non è così. Siamo tutti concentrati su questo finale di stagione. Baroni? Nessun problema. Ho interpretato le sue parole come il riflesso della tensione del momento. Siamo uniti. E vogliamo arrivare in fondo con la testa giusta”.

