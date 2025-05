Premier League, calciatore in coma dopo l'operazione: i dettagli

Fonte: TuttoGossipNews.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024

Lo scontro con il palo, gli ultimi minuti in cui è rimasto in campo e l'operazione d'urgenza all'addome. Taiwo Awoniyi è ora in coma farmacologico ma, riporta dall'Inghilterra Sky Sports UK, non ci sono indizi che facciano pensare al fatto che l'attaccante del Forest sia in pericolo. Il coma indotto, infatti, contribuirà a limitare i suoi movimenti e a regolare la sua frequenza cardiaca dopo l'intervento.Sono i minuti finali di Nottingham Forest-Leicester... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > GIOCATORE IN COMA <

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.