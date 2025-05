Gabriella Grassi: "La Lazio il mio primo figlio. Cragnotti uomo vero e..."

Ai microfoni di Radiosei ha parlato l'ex responsabile della segreteria della Lazio, dal 1969 al 2003, Gabriella Grassi. Tra i tanti ricordi ha raccontato in particolare, 25 anni dopo, come ha vissuto il 14 maggio del 2000, giorno della vittoria del secondo Scudetto biancoceleste. Di seguito le sue parole.

“Per noi il 14 maggio è sempre una bella giornata! Quella domenica incredibile, da pazzi, con gli occhi all’Olimpico e le orecchie a Perugia. In famiglia mi dicono: “il primo figlio di mamma? La Lazio!”. Le ho vissute veramente tutte in società, dalla povertà fino all’apice della gioia. Per questo dico che il tifoso laziale è speciale, perché è la somma di tutte le esperienze, positive e negative. Non rimpiango nulla, rifarei tutto da capo”.

“Ho avuto modo di collaborare sempre con persone competenti in seno alla società. Cragnotti? E’ un uomo, lo avete visto ieri a Formello, di una classe immensa. Educato, rispettoso e sa comprendere gli altri. E’ stato ‘bastonato’ per 20 anni, ma quando si ripartiscono i meriti per quello Scudetto, lui ne ha più di altri. Cragnotti è stato eccezionale, soprattutto sotto il punto di vista dei rapporti. Con i giornalisti, ad esempio, era disponibile. Ho amato moltissimo anche Umberto Lenzini, che ho vissuto nella parte finale ovviamente. Anche lui umanamente fantastico”.

“Di matasse da sbrogliare ce ne furono tantissime. Dalle litigate con l’UEFA fino all’arrivo di Bobo Vieri. Sapevo con chi trattavo e come farlo, non ebbi mai bisogno di dove modificare il mio approccio. Inizialmente presi questo lavoro quasi sottogamba, ma una volta entrata negli ingranaggi, diventò difficile uscirne. L’emozione più grande però, fu la conquista dello Scudetto. Nessuno ci credeva, non avevamo preparato niente. Quando l’ispettore di lega mi comunicò che stava iniziando il secondo tempo a Perugia, iniziò un interminabile attesa”.

