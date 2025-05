Lotta alla pirateria, Lotito: "Uccide il calcio, va contrastata duramente"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella giornata odierna, presso il salone del CONI, si è svolta al conferenza stampa dedicata alla lotta alla pirateria nel mondo del calcio. Presente anche il patron della Lazio Claudio Lotito che si è così espresso sul tema: "Quella relativa all’anti-pirateria è una norma molto attesa ed è stata più volte rivisitata, il Generale lo sa perfettamente. Quando ho visto che non si raggiungeva il termine ho chiesto quale fosse il tema ostativo. Abbiamo creato una norma che speriamo possa produrre risultati. Non credo ci siano persone in Italia che siano favorevoli alla pirateria. La pirateria non è malcostume, ma criminalità che danneggia il calcio italiano. I diritti tv muovono cifre vicine ai 300 milioni all’anno, questa pirateria toglie risorse alle società, migliaia di posti di lavoro e taglia investimenti sui settori giovanili".

"La pirateria uccide il calcio e come tale va contrastata senza contraddizioni. Per questo è stata varata la norma di cui sono stato portavoce, l’AGCOM ora potrà chiedere ai siti internet di tagliare subito lo streaming pirata, un intervento che avverrà entro 30 minuti, tempistiche che sono all’avanguardia a livello europeo. Con questa norma saranno puniti anche gli spettatori che si rendono complici, chi pensa di farla franca con abbonamenti illegali deve sapere che questo lascia traccia e che può essere perseguito penalmente. Non si scappa più, la gente lo deve capire e questo è il messaggio che deve essere trasmesso. Tolleranza zero, non c’è più storia per i furbi. Da oggi non si scherza più", queste le sue parole.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.