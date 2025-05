Calciomercato Lazio | La vittoria del Bologna regala 7 milioni: il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Il Bologna ha vinto la Coppa Italia in finale contro il Milan, riportando il trofeo nel capoluogo emiliano a 51 anni di distanza dall'ultima volta, avvenuta nel lontano 1974 quando ebbero la meglio sul Palermo. Un successo che, però, alla società falsinea è costato 7 milioni di euro che andranno versati nelle tasche della Lazio per il riscatto di Nicolò Casale. L'accesso automatico alla prossima Europa League della squadra di Vincenzo Italiano, infatti, farà scattare l'acquisto dell'intero cartellino dell'ormai ex centrale biancoceleste.

