Lazio, prima riuniti e poi separati: il dilemma Taty-Dia

RASSEGNA STAMPA - Due attaccanti, un’anima sola. Ma anche due destini che si rincorrono, si cercano e si sfuggono. Taty Castellanos e Boulaye Dia sono stati la coppia che Marco Baroni ha modellato durante la stagione e che ora potrebbe smantellare nel momento decisivo. Dopo averli riaccoppiati contro Genoa, Parma ed Empoli, li ha separati con la Juventus. E ora, in vista della sfida di San Siro con l’Inter, il dilemma resta: con o senza doppio centravanti?

Una scelta che, come sottolinea il Corriere dello Sport, coinvolge anche Dele-Bashiru, preferito con la Juventus per spezzare il gioco avversario e disturbare Locatelli sulla trequarti. Una mossa utile in fase difensiva, ma che ha limitato la pericolosità offensiva della squadra. Finché non è entrato Dia. Da lì la Lazio ha cambiato volto: palo del senegalese, rigore sfiorato, gol di Vecino al 96'.

Le statistiche parlano chiaro: con Dia, Taty gioca meglio, e viceversa. Il primo agisce da riferimento, il secondo ne beneficia in movimento. Quando sono stati separati, entrambi hanno perso lucidità, spesso abbassandosi troppo e allontanandosi dall’area e lo stesso Baroni lo ha ammesso dopo la gara con la Juve.

Ora serve un colpo. Anzi, due. La Lazio ha bisogno di vincere a San Siro e poi contro il Lecce per sperare nella Champions, confidando in un passo falso della Juve. Equilibrio sì, ma anche gol. Baroni dovrà osare, ma senza perdere stabilità e da oggi inizieranno le prove vere.

