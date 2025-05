Lazio, il raduno degli "Indimenticabili": ecco chi ci sarà alla festa per lo Scudetto

RASSEGNA STAMPA - A venticinque anni dallo storico scudetto, la Lazio celebra i suoi eroi con una serata speciale alla Casina di Macchia Madama, lo stesso luogo che nel 2000 ospitò la festa tricolore. Un evento fortemente voluto dal presidente Claudio Lotito per omaggiare quella squadra indimenticabile.

Non saranno presenti Simone Inzaghi, oggi all’Inter, Alessandro Nesta, attuale tecnico del Monza, e Sergio Conceiçao, rientrato ieri sera con il Milan dopo la sconfitta della Coppa Italia. Allo stesso tempo, però, come riporta il Corriere dello Sport, la serata vedrà la partecipazione di grandi protagonisti come Roberto Mancini, Luca Marchegiani, Giuseppe Pancaro, Giuseppe Favalli, Paolo Negro, Guerino Gottardi, Fabrizio Ravanelli, i tecnici Orsi e Spinosi, il prof. Campi, oltre alla dirigenza dell’epoca con Guido Paglia, Gabriella Grassi e Massimo Cragnotti.

In dubbio la presenza del patron Sergio Cragnotti, tornato recentemente a Formello dopo 22 anni, mentre Diego Simeone e altri stranieri invieranno un videomessaggio. A condurre la serata sarà Cristiano Ditta, affiancato da Dario Marcolin, ex centrocampista e oggi voce tecnica di DAZN, che coglierà l'occasione per unirsi ai suoi ex compagni di squadra.

L’evento sarà trasmesso in diretta gratuita su Sportitalia (canale 60), DAZN, alla radio e su Lazio Style App. Un tributo a una squadra che ha fatto la storia. E che resterà per sempre indimenticabile.

