Calciomercato Lazio | Muller sul suo futuro: "Ho delle idee..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Un sogno di mercato, uno dei giocatori più importanti della storia del Bayern Monaco inizierà a breve la sua nuova avventura. Nulla è ancora deciso, la speranza è di vederlo giocare in Serie A. Nelle scorse settimane, il calciatore tedesco è stato accostato prima alla Lazio, con i tifosi che aspettano da tempo un colpo così altisonante per blasone e caratura europea; poi dopo con un po' più di insistenza alla Fiorentina. Si è parlato anche di piste oltreoceano, in MLS.

Non sembra però che Muller abbia già deciso con quale casacca proseguirà la sua carriera: "Non lo so ancora. Al momento non c'è niente di concreto, ma ovviamente ho delle idee. Rendiamo le cose emozionanti", queste le parole rilasciate dal classe '89 a Sky Sport DE. Poi ancora: "Non ho una strategia definita, non sono mai stato il tipo che dice: 'Questa è la mia unica idea e farò così'. Sono molto aperto mentalmente. Ho intenzione, una volta finito di giocare a calcio, di cercare di capire se c'è qualcosa che mi manca. Non c'è un singolo desiderio o un singolo sogno."

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.