Inter - Lazio, scelto l'arbitro per il big match: i precedenti

Sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova a dirigere Inter - Lazio, gara in programma domenica 18 maggio alle ore 20.45, a San Siro. Il direttore di gara sarà coadiuvato al Var da Di Paolo e Guida. Di seguito la squadra arbitrale al completo.

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Meli – Alassio

IV Uomo: Marcenaro

VAR: Di Paolo

AVAR: Guida

PRECEDENTI LAZIO - CHIFFI - Il direttore di gara designato per questo big match, valevole per la penultima giornata di campionato, ha arbitrato dieci dodici volte i biancocelesti. Quello di domenica sarà il terzo incrocio in questa stagione dopo la sconfitta dell'andata contro i nerazzurri e la vittoria in casa dell'Atalanta: otto successi e tre k.o. lo score. Diciassette invece i precedenti con i nerazzurri, i più diretti in carriera insieme alla Juventus: dieci vittorie, cinque pari e due sconfitte il bilancio.

