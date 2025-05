Il pronostico di Mattei: "Milan fuori da tutto. Lazio, Roma e Juve..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il noto giornalista Stefano Mattei è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per fare un punto sulla lotta per l'Europa, sbilanciandosi anche su chi andrà dove secondo la propria opinione. Ecco di seguito le sue parole:

“Se il Milan vuole entrare almeno in Conference League deve battere la Roma. La squadra di Ranieri, se dovesse perdere con i rossoneri rischierebbe di restare fuori dall’Europa, a patto che la Lazio raccolga almeno tre punti con il Lecce. Poi il resto dipenderà dal risultato che maturerà a Parma. Se il Napoli dovesse archiviare velocemente il match potrebbe esserci anche un riflesso sulla prestazione dell’Inter contro la Lazio. Sono tutti calcoli complicati, partendo dal presupposto che il risultato più probabile a San Siro è la vittoria dell’Inter sulla squadra di Baroni. In questo caso, alla Roma per andare almeno in Europa League basterebbe un pareggio con il Milan, con la prospettiva di vincere l’ultima con il Torino. A pari punti con la Lazio avrebbe la meglio per gli scontri diretti. Alla fine credo che finirà che il Milan resterà fuori da tutto, la Lazio andrà in Conference, la Roma in Europa League e la Juventus in Champions“.