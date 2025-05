WOMEN | Lazio, Goldoni: "Stagione estremamente positiva. Nazionale? Sto vivendo..." - VIDEO

A margine dell'evento che si è svolto a Formello, contro la violenza di genere, ai microfoni dei cronisti presenti ha parlato Eleonora Goldoni. La centrocampista ha raccontato le emozioni della giornata per poi analizzare la stagione della Lazio Women, che si è da poco conclusa, e l'avvicinamento alle ultime gare di Nations League e all'Europeo. Le sue parole: "Bello e particolare terminare la nostra stagione calcistica in questo modo qua, con un’iniziativa che rappresenta a tutti gli effetti quella che è la nostra lotta. La lotta di tutti i giorni contro la violenza di genere”.

“Lazio, che stagione è stata? Una stagione estremamente positiva, sia a livello personale sia di squadra. Siamo state in grande crescita, sappiamo che ci saremmo potute meritare qualche posizione più su però è andata alla grande. Abbiamo superato ogni tipo di aspettativa da neopromossa e al livello personale sono estremante grata di tutto”.

“Nazionale? Soto vivendo questo momento come ho vissuto tutta la stagione calcistica, con grande focus e determinazione. Sono consapevole di non avere chissà che talento calcistico, ma potermi giocare le carte della determinazione, di lavorare e di imparare. Cosa mi aspetto? Non mi creo aspettative, cerco di pensare giorno per giorno al meglio che posso fare”.

“L’anno prossimo parte da? Un pochino più migliorati, più esperti sicuramente e con tanti nuovi obiettivi che custodisco segretamente. Un po’ di sosta post Nazionale e poi a bomba”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE