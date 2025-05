Lazio | Scudetto 2000, Veron: "Una squadra di campioni, adesso posso dirvi che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prosegue la serata per la celebrazione dello Scudetto del 2000, tra un aneddoto e l'altro direttamente dall'Argentina è intervenuto anche Veron. L'ex biancoceleste non potendo essere presente fisicamente ha deciso di partecipare con una videochiamata per salutare i suoi ex compagni e raccontare le emozioni di quella stagione. Le sue parole: "Non voglio salutare Mancini, mi ha maltrattato da piccolo (ride. Ndr). Prima vorrei salutare tutti, mangiano come se non ci fosse un domani. Vi voglio bene e vi ricordo sempre, la verità è che poter stare con voi anche se sono lontano è sempre un piacere. Vi ritengo non solo amici, ma anche fratelli. Grazie per poter essere con voi questa sera. Penso che ognuno ha messo quello che poteva. Penso di aver dato il mio contributo in una squadra di campioni, non solo in campo, sostenuti da una società presente. Dal presidente in giù tutti hanno dato il massimo per raggiungere gli obiettivi. Gol olimpico all’Olimpico? Dovevo approfittare del momento, ho sbagliato un pochetto: volevo mettere la palla sul secondo palo e poi è entrata”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE