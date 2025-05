Lazio, Tommy Paul tifoso speciale: il suo portafortuna è biancoceleste! - FOTO

Tommy Paul è un tifoso della Lazio e questo non fa che impazzire i tifosi. Il tennista americano continua a stupire tanto che ha strappato l'accesso alle semifinali degli Internazionali di Roma. C'è qualcosa però che l'ha portato a questo strepitoso traguardo: un vero e proprio portafortuna. Il tennista come ricordiamo è un noto tifoso della Lazio, tanto che sua passione per i colori biancocelesti nasce grazie all'amico e connazionale Opelka.

Già lo scorso anno si è reso protagonista fin dall'inizio degli Internazionali nella Capitale, quando non si risparmiava i 'Forza Lazio' gridati verso gli spalti. Adesso replica il suo amore anche sui social dove ha pubblicato diversi scatti, con un lancio a domani. Scorrendo il post qui sotto, l'ultima foto ha fatto impazzire i tifosi biancocelesti: sulla borsa del tennista, infatti, è appeso un portachiavi con lo stemma della Lazio. Sembrerebbe proprio che sia questo il suo vero portafortuna.

