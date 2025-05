Inter - Lazio, mezzo sorriso per Inzaghi: il punto sulle indisposizioni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Procede spedita la preparazione per Inter e Lazio. Se a Formello si è rivisto in gruppo Nuno Tavares, quest'oggi, Henrikh Mkhitaryan, Benjamin Pavard e Davide Frattesi hanno lavorato parzialmente in gruppo sul campo, a tre giorni da Inter-Lazio. Come riporta FcInternews domani, qualora tutto andasse come da programma, dovrebbero svolgere l’intera seduta con i compagni di squadra ed essere così a disposizione di Inzaghi per la sfida di domenica a San Siro.

Ancora personalizzato, invece, per Lautaro Martinez. L’obiettivo dell’argentino è tornare tra i convocati nella partita contro il Como per poi essere al 100% contro il PSG nella finale di Champions League.

