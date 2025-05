Lazio | Scudetto 2000, Mancini a Sky: "Come si vincono scudetti indimenticabili, si può..."

TUTTOmercatoWEB.com

Una serata ricca di ricordi e di emozioni quella che si sta svolgendo alla Casina di Macchia Madama, per celebrare i 25 anni dello Scudetto vinto dalla Lazio nel 2000. Roberto Mancini è tra i protagonisti che hanno preso parte all'evento e, intercettato dai microfoni di Sky, ha parlato sia della grande gioia provata con la vittoria del tricolore sia del dispiacere per la retrocessione della Sampdoria. Le sue parole: "Sono dispiaciuto perché sportivamente è un momento difficile, ma la Sampdoria ha qualcosa di importante che sono i tifosi, meravigliosi che la sosterranno sempre. Anche se il prossimo anno sarà in Serie C sarà come se giocasse in Serie A e quest’anno lo hanno dimostrato con lo stadio sempre pieno, la Sampdoria è qualcosa di più. Lo sport a volte riservi cose incredibili e inaspettate, come si vincono scudetti indimenticabili si può arrivare anche a queste situazioni. L’importante è rialzarsi".

