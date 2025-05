Supercoppa Italia, definite le squadre partecipanti: tutte le info

TUTTOmercatoWEB.com

Si è completato il quadro delle squadre che prenderanno parte alla prossima Supercoppa Italiana. La finale di Coppa Italia aveva già reso note le due squadre, il Bologna e il Milan che ieri sera allo Stadio Olimpico si son date battaglia nell1-0 finale, firmato Ndoye, che ha consegnato il trofeo ai falsinei. Il quadro si completa grazie al campionato e alle prime due posizioni di una Serie A che è stata dominata al vertice dallo scontro Inter-Napoli, ormai sicure di rientrare nei primi due posti e della partecipazione alla prossima Supercoppa.

DOVE E QUANDO SI GIOCA LA SUPERCOPPA - La competizione, per il quarto anno consecutivo, si terrà in Arabia Saudita. Resta ancora da decidere la location precisa, dove scenderanno in campo le quattro formazioni partendo, come avvenuto nelle ultime due edizioni, dalle semifinali. Per quanto riguarda le date, invece, attualmente è calendarizzata a dicembre 2025, ma potrebbero essere soggette a delle variazioni.

