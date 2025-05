Ex Lazio, Kovacevic sul quarto posto: "Juve in vantaggio. Conosco Tudor..."

TUTTOmercatoWEB.com

L'ex calciatore di Lazio e Juventus, Darko Kovacevic, durante una lunga intervista a La Gazzetta Dello Sport ha parlato di Juventus, Tudor e del quarto posto conteso tra le sue due ex squadre. Ecco di seguito le sue parole sulla posizione della Juve: "È un piccolo vantaggio, ma a due giornate dalla fine non è un dettaglio. La Juventus dipende da se stessa, ma io sono ottimista perché conosco Tudor e il DNA del club. La Juventus è come il Real Madrid in Spagna, è obbligata a qualificarsi in Champions. L’abitudine a questa pressione è un aiuto in queste volate punto a punto".

