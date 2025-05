Bologna, Orsolini dedica la coppa a Mihajlovic: le parole dell'esterno

TUTTOmercatoWEB.com

Il Bologna fa la storia e batte il Milan in finale di Coppa Italia. Un successo che mancava da oltre 50 anni e che è solo una parte del raccolto di quanto seminato di felsinei negli ultimi anni. Da Thiago Motta a Vincenzo Italiano, cambiando il posto degli addendi il risultato non cambia. Un progetto in crescita che porta a risultati concreti. La piazza è in estasi, ma anche i giocatori. Lo si capisce dalle parole di Riccardo Orsolini nel post-partita: l'esterno parla di emozioni e dedica la vittoria ai tifosi, ma anche a chi ha fatto parte di questa storia, come Sinisa Mihajlovic. Ecco di seguito le sue parole riportate da TMW:

“Devo ancora metabolizzare, è una vittoria voluta tanto, aspettata, sudata, un’emozione che non si prova spesso. Per una piazza come Bologna che ha sofferto e saputo resistere non c’è niente di più bello. Incredibile l’esodo, il seguito, l’emozione dei nostri tifosi, il far trasferire il popolo del Dall’Ara all’Olimpico, credo l’emozione al triplice fischio sia valsa tutti i chilometri. È la vittoria di chi ci ha sempre creduto, di chi ha sofferto e mandato giù negli anni scorsi. Di chi è passato, di chi è rimasto e di chi purtroppo non c’è più. Penso a Sinisa, questa Coppa è anche sua”.

