Inter - Lazio, Pedro si lecca i baffi: maglia da titolare e voglia di segnare ancora

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Con tutta probabilità, domenica sera contro l'Inter, Pedro partirà titolare al posto di Zaccagni squalificato. Una gara sempre complicata ma affascinante, anche per un giocatore come lui che in carriera ha passeggiato negli stadi più importanti d'Europa. In questa stagione, come ricorda l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, lo spagnolo è a quota 12 gol: 8 in campionato, 4 in Europa League.

Suo l'ultimo gol segnato dalla Lazio in terra milanese, quello di due mesi fa contro il Milan, che ha certificato la vittoria. L'attaccante di Tenerife inoltre sa come punire l'Inter di Inzaghi: l'ha fatto due volte all'Olimpico con la Lazio di Sarri. Nel 2022/2023 chiuse il 3-1 dei biancocelesti. All'Inter segnò anche due reti in carriera con il Barcellona durante la Champions 2009/2010.

