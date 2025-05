Lazio, il destino non più nelle tue mani. Ma la speranza Champions rimane accesa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il destino non è più nelle mani della Lazio, ma a Formello la speranza di qualificarsi in Champions League resta accesa. Il ko della Roma contro l’Atalanta ha restituito entusiasmo e reso meno amaro il pareggio con la Juventus. Ora i biancocelesti sono a quota 64, appaiati proprio ai bianconeri e con un punto di vantaggio sui giallorossi.

Sulla carta, come ricorda Il Messaggero, il calendario favorisce la Juventus, forte anche del vantaggio negli scontri diretti. Ma nulla è scritto: dopo l’Udinese, per i bianconeri ci sarà il Venezia: una trasferta insidiosa, soprattutto se i lagunari dovessero essere ancora in lotta salvezza. La Lazio, invece, chiuderà all’Olimpico contro il Lecce, dove ha vinto solo una volta in tutto il 2024 (contro il Monza, già retrocesso).

Ma prima di pensare all’ultima giornata, c’è da affrontare una vera montagna da scalare: l’Inter a San Siro. Un ostacolo reso ancor più alto dal fatto che Simone Inzaghi, inizialmente concentrato solo sulla Champions, ora è tornato pienamente in corsa per lo scudetto dopo il passo falso del Napoli. Le motivazioni nerazzurre sono riaccese, e la Lazio dovrà superarsi per portare a casa almeno un punto, provando a cancellare l’umiliante 6-0 dell’andata e il 2-0 dei quarti di Coppa Italia dello scorso febbraio.

Un anno dopo l’inizio del nuovo ciclo, Baroni si gioca tutto. Prima di parlare con la società del suo futuro, vuole provare a regalare un sogno che solo undici mesi fa sembrava impossibile.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.