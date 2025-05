DIRETTA - Lazio, la celebrazione dello Scudetto del 2000: Favalli, Negro e Salas sul palco - FT&VD

Fonte: Dai nostri inviati Carlo Roscito e Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 21.30 - Ai microfoni ufficiali ecco le parole del tecnico della Lazio Women Grassadonia: "Emozione grandissima. Alla prima di campionato, stadio pieno. Si capiva che la Lazio avrebbe fatto un campionato importante, è stata una cavalcata bellissima. Campionato equilibrato, ricordo con grande piacere l’emzoione della prima di campionato in uno stadio stracolmo. Per la Lazio è stata davvero una stagione superlativa. Se erano i più forti? I numeri dicono questo”.

AGGIORNAMENTO ORE 21.15 - Altri due protagonisti sul palco: Marchegiani e Salas. Prima le parole dell'ex portiere: “Era una squadra forte, vincere contro il Manchester United ci ha permesso di far accorgere tutta Europa, non solo l’Italia, di quello che fosse la Lazio. Avevamo fatto due cammini nelle coppe europee negli anni precedenti, quella vittoria però è stata qualcosa di incredibile”. Poi il 'Matador': “È stata uno dei miei momenti più importanti della mia carriera, dopo il Mondiale. Abbiamo vinto una Coppa storica per la squadra, per la società, per me. Battere lo United era un sogno. Non ero partito titolare, avevo avuto un piccolo problema col mister, ero in panchina. Grazie mille per l’invito, per esser parte di questa storia importante che è quella della Lazio”.

AGGIORNAMENTO ORE 21.00 - Salgono sul palco Paolo Negro, Giuseppe Favalli e Guerino Gottardi. Momento amarcord per tutti e tre, a partire da Nego: “Il gol a cui sono più affezionata? Primo gol in Champions League della Lazio a Roma contro la Dinamo Kiev”. Poi Gottardi e la rete contro la Roma: “È stata una bella cosa, anche se poi abbiamo preso un gol beffardo. Se sono ricordato più per quel gol o per quello al Bernabeu? Sicuramente per quello nel derby”.

AGGIORNAMENTO ORE 20.45 - Il primo a salire sul palco è Marco Baroni (CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI COMPLETE)

AGGIORNAMENTO 20.30 - Anche Patric e Pino Insegno sono arrivati a Casina di Macchia Madama per la festa dei 25 anni dallo Scudetto della Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 20:26 - Arrivato anche Provedel insieme alla fidanzata, Ludovica Martino, seguito da Couto e Salas.

AGGIORNAMENTO ORE 20:10 - Arrivati in questi minuti anche Baroni, Pellegrini con la fidanzata, Marchegiani e la moglie, la famiglia Mihajlovic, Favalli, Negro e Ballotta. Presente anche Zaccagni.

AGGIORNAMENTO ORE 20:05 - Pian piano stanno arrivando tutti gli ospiti all'evento. Oltre a Marcolin, già dentro la sala, è arrivato Provstgaard con la compagna, seguito da Mancini e Gottardi. Poi, la Lazio Women accompagnata dal mister Grassadonia.

Continuano le celebrazioni per il 25esimo anniversario del secondo Scudetto della Lazio. Da Formello al Circolo Canottieri Lazio di martedì, con la presentazione del libro 'Diluvio e Delirio', fino alla Casina di Macchia Madama, in zona Stadio Olimpico, questa sera alle ore 20. È in programma infatti una cena di gala in cui sono attesi diversi ex calciatori, e non solo, della squadra che il 14 maggio del 2000 ha scritto la storia. L'evento 'Indimenticabili' sarà visibile sui canali ufficiali biancocelesti, oltre che su Dazn (in VOD) e in chiaro su Sportitalia. Di seguito le foto e i video de Lalaziosiamonoi.it.

