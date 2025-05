Lazio, Rovella e le tante ammonizioni: "È colpa mia. Sono troppo irruento..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Problema ammonizioni per Nicolò Rovella. In campionato, infatti, ne ha ricevute ben 13, e proprio per le ultime due giornate è ancora in diffida, come spesso è accaduto in stagione. Nell'intervista rilasciata a Il Messaggero ha spiegato il motivo dei tanti gialli presi: "È colpa mia, sono giuste. Non mi sento penalizzato", ha detto.

Secondo lui, infatti, deve imparare un po' a controllarsi in campo. Crede di essere troppo irruento nei contrasti, ma non scorretto. È sicuramente un fondamentale in cui deve lavorare e migliorare.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.