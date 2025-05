Roma, Ranieri non molla: "Voglio l'Europa. Rigore? Resto della mia idea"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella conferenza stampa pre Roma-Milan, Claudio Ranieri ha parlato dell'obiettivo Europa, ma è anche tornato a esprimersi sul rigore concesso e poi revocato contro l'Atalanta. Ecco le sue parole:

"Europa? Sarebbe importante, io voglio arrivarci. Penso a dove era la squadra prima del mio arrivo, alla voglia e alla determinazione della mia squadra... Sarebbe super importante arrivare in Europa. La Roma può lottare per la Champions e per lo scudetto? Abbiamo due aperture di mercato dove saremo ristretti. Cercheremo di sbagliare il meno possibile. Poi vedremo, perché tante volte non vince la più forte, vince chi è riuscito a costruire un qualcosa. Avete visto, abbiamo giocato, credo, a viso aperto con una squadra lunedì scorso che è stata formata in nove anni. Allora mi verrebbe da dire, stiamo là. No, io dico, dobbiamo migliorare. Abbiamo iniziato a mettere le fondamenta. Piano piano costruiremo una squadra che sia un orgoglio per i tifosi".

"Rigore? Resto della mia idea, parlo di uniformità di intenti e del protocollo VAR. Ci sono stati sia in Italia che in Championse errori simili e il VAR non è intervenuto. Che il presidente dell'AIA difenda l'arbitro, è giusto. Io discuto quando è chiaro ed evidente. Solo questo, ma con tranquillità".

