La Lazio non vince più in casa. Rovella: "Inspiegabile. E i tanti gol subiti..."

RASSEGNA STAMPA - L'ultima vittoria della Lazio in casa risale a febbraio, contro il Monza, per 5-1. Prima ancora contro il Bologna, a novembre, per 3-0. Tanti pareggi, sconfitte pesanti e pochissimi successi all'Olimpico in questa stagione. Nemmeno Nicolò Rovella riesce a capirne il motivo di: "È inspiegabile, perché sentiamo tanto il calore del nostro pubblico", ha detto ai microfoni de Il Messaggero. È rimasta una sola possibilità per tornare a prendere i tre punti in casa, ovvero contro il Lecce all'ultima giornata: "Vinceremo, lo giuro", ha promesso.

Ma un altro problema della squadra sono i tanti gol subiti, soprattutto a inizio tempo. Rovella su questo è sicuro: "Restano un mistero, non c'entra il modulo". Per lui la squadra ha un gioco offensivo ed è normale subire tanto: "Ma basta fare un gol in più". Anche se ora però la Lazio segna di meno per la tanta stanchezza accumulata, secondo il pensiero del centrocampista.

