WOMEN | Le Bihan: "Lazio, mi sento a casa! Il prossimo step..."

RASSEGNA STAMPA - Clarisse Le Bihan, trequartista francese della Lazio Women, è stata intervistata in esclusiva dal Corriere dello Sport. Nominata di recente calciatrice del mese, è reduce da una stagione importante nella quale ha messo a referto 11 gol e 9 assist: "Non era facile la prima stagione in A. Avevamo due obiettivi: la salvezza, raggiunta; poi accendere la luce sulla Lazio Women, siamo riuscite anche in questo".

Si può fare ancora meglio. Le Bihan ne è convinta e ha già messo nel mirino la Top 5 del prossimo campionato. Poi sul derby, un'ossessione per la città di Roma: "Una grande partita, non avevo mai giocato in una città con due squadre. La vittoria è sfumata all'ultimo. Ho segnato, come me anche Castiello, lei ha vissuto il passaggio dalla Serie B alla A. Un bel momento".

Alle domande sul futuro personale, Le Bihan non si sbilancia troppo. Le resta ancora un anno di contratto, a tempo debito se ne parlerà. Lei si trova bene a Roma, ha trovato il posto giusto, dove il calcio viene preso sul serio e le sfide si studiano nel dettaglio: "Il trasferimento dagli States è stato veloce, ci ho messo un po’ ad ambientarmi. Dopo la prima partita, comunque, mi sono detta: “Questo è il posto giusto, mi sento a casa!”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.