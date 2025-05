Lazio, Ballotta sicuro: "Con l'Inter se la giocheranno. Hanno un obiettivo..."

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Marco Ballotta ha parlato in esclusiva ai microfoni di TMW Radio. L'ex portiere biancoceleste ha raccontato della serata di celebrazione dello scudetto vinto nel 2000, per poi proiettarsi verso la sfida di domenica tra Inter e Lazio. Queste le sue parole:

LA CELEBRAZIONE DELLO SCUDETTO - "E' stato bello, non eravamo tutti ma abbiamo ripercorso i momenti di quella bellissima cavalcata".

IL GIOCATORE PIÙ FORTE - "Eravamo a livelli altissimi, difficile trovarne uno .Erano tanti di carattere, era un bel mix di giocatori, tutti con l'obiettivo di vincere. Non è un caso che poi molti sono diventati allenatori. Veron era forse quello che ti dava quel qualcosa in più. Ma c'erano Nesta, Conceicao, Salas...".

LOTTA SCUDETTO E INTER - LAZIO - "Non è la prima volta che si perdono campionati contro squadre sulla carta facili. Non c'è partita facile. Col Genoa è stata una battuta d'arresto inaspettata, il Parma si deve salvare ma come caratteristiche non è una squadra che si chiude. Può prendere gol, quindi si può fare. Loro lotteranno per salvarsi, il Napoli non è in un buon momento di forma ma può farcela. La Lazio ha un obiettivo importante e deve giocarsela fino alla fine, l'Inter ha anche un obiettivo importante, la Champions. Quindi sia Lazio che Parma se la giocheranno".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.