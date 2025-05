Calciomercato Lazio | Chiesa - Lazio, la verità tra incastri e addii...

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - S'è preso la medaglia di campione d'Inghilterra, è riuscito a raggiungere la quinta presenza in campionato (il Liverpool avrebbe comunque ottenuto ulteriori medaglie da distribuire a giocatori e staff) e domenica 25, ad Anfield, potrà ricevere il premio personale, oltre a sollevare il trofeo della Premier League di fronte al proprio pubblico. Ma occhio perché Federico Chiesa potrebbe anche cogliere l'occasione per salutare i tifosi del Liverpool. Il suo futuro nella Merseyside è in bilico, l'addio una possibilità concreta. Chiesa non rientra nel progetto tecnico di Slot, ha giocato solo 806' in stagione, di cui 41' in Premier, un bottino magrissimo. Chiesa e il suo entourage hanno sempre fatto sapere di trovarsi bene in Inghilterra, ma il ritorno in Italia è una possibilità concreta. Il Liverpool l'ha pagato circa 15 milioni, può rivenderlo per la stessa cifra. In Serie A, del resto, Chiesa continua ad avere diversi estimatori: Milan, Napoli e Roma su tutti.

Chiesa aveva ricevuto anche un approccio dall'Inter, ma il giocatore vorrebbe trovare un progetto tecnico che si adatti al meglio alle sue caratteristiche e quindi una squadra che giochi con il 4-3-3 o il 4-2-3-1. La Lazio rientra tra queste, propone un calcio offensivo, sarebbe perfetta per Chiesa. Ma vanno considerati alcuni aspetti che rischiano di essere scogli insormontabili. Chiesa vorrebbe giocare in Champions, vorrebbe dare priorità a squadre che disputano la massima competizione europea. Inoltre c'è la questione ingaggio, l'ex Juve guadagna 6 milioni di euro a stagione, un'enormità e non solo per la Lazio. I biancocelesti potrebbero entrare in gioco se il Liverpool garantisse la copertura di metà dell'ingaggio e offrisse un prestito con diritto di riscatto o se il giocatore decidesse di dimezzare il proprio stipendio (ipotesi remota). Chiesa è un jolly dell'attacco, può giocare a destra e a sinistra, la Lazio può pensare al giocatore solo partisse Isaksen che Lotito valuta circa 30 milioni di euro. Per il danese ci sono stati sondaggi di squadre estere e italiane. Se Gustav dovesse partire, ovviamente un assalto a Chiesa diventerebbe meno complesso.

Pubblicato il 16/05 alle 12.00